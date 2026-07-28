Бубнов высказался о дебюте Касаджикова и объяснил, почему «Оренбург» не вылетит из РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о дебюте за «Оренбург» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге нападающего Андрея Касаджикова, принадлежащего «Зениту». В матче с «Ростовом» форвард отметился забитым мячом на 90+4-й минуте. «Оренбург» в этой встрече одержал победу со счётом 2:1. Специалист также объяснил, почему «Оренбург» не вылетит из РПЛ.

— Ой, красавец! Вообще супер!

— Он из Санкт-Петербурга.

— Самое главное, во-первых, передача с углового, голевая, в стиле Сперцяна, Батракова, Месси, всех подряд. Это, конечно, наиграно. Потом принять в штрафной площадке, двух человек обвести. Это лучший гол не только 1-го тура, но, может, и всего сезона. Это знаешь, о чём говорит? Что «Оренбург» никуда не вылетит. Они являются фарм-клубом «Зенита». Они [«Зенит»] там будут молодых обстреливать, те с удовольствием играть. Всем будет польза. Такие фарм-клубы во всём мире существуют, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».