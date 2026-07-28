Трансфер Родри является одним из приоритетов «Реала» — Marca

«Реал» активно работает над покупкой полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, в испанском клубе считают, что это сделка высокого уровня важности. Об этом сообщает Marca.

На протяжении сезона-2025/2026 хавбек провёл 33 матча за «горожан», забив два мяча. В составе национальной команды он выиграл чемпионат мира 2026 года и был признан лучшим игроком турнира. Ранее сообщалось, что футболист уже согласовал условия контракта с «лос бланкос».

По итогам прошлого сезона «Реал» не смог выиграть ни одного трофея. Команда заняла второе место в турнирной таблице Ла Лиги, дошла до 1/8 финала Кубка Испании и до 1/4 финала Лиги чемпионов. В Суперкубке страны коллектив взял серебряные медали.