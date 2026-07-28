«Сток Сити» переиграл «Эвертон» в товарищеском матче

Окончен товарищеский матч, в котором играли «Сток Сити» (Сток-он-Трент) и «Эвертон» (Ливерпуль). Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «гончары». Встреча состоялась на стадионе «Бет365 Стэдиум». В качестве главного арбитра выступил Томас Брамэлл.

Единственный гол в этой игре забил Габриэль Келли на 59-й минуте.

По итогам прошлого сезона «Сток Сити» заработал 55 очков и занял 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. «Эвертон» с 49 очками расположился на 13-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В 1-м туре нового сезона Чемпионшипа «Сток Сити» 15 августа примет «Суонси Сити», «Эвертон» 22 августа в 1-м туре АПЛ сыграет дома с «Кристал Пэлас».