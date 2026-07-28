Агент Левандовского рассказал об отказе поляка от игры за клубы из топ-5 лиг и «Порту»

Пини Захави, агент нападающего «Чикаго Файр» Роберта Левандовского, объяснил, почему его клиент не остался играть в Европе после ухода из «Барселоны». Поляк ушёл из испанского клуба летом 2026 года и подписал контракт на два сезона с клубом из МЛС.

— В Испании Роберта интересовала только «Барселона», Германию мы не рассматривали, как и Францию, потому что Роберт там не играл. Англия тоже не рассматривалась, хотя несколько друзей из АПЛ спрашивали меня о нём, но я сразу отвечал, что это невозможно. На уме были две страны — Португалия и Италия.

— Слышал, что президент «Порту» Виллаш-Боаш лично звонил Левандовскому и приглашал переехать в Португалию.

— Да, так и было, и я разговаривал с Андре. Знаю Роберта, знаю, чего он ищет. Он хотел играть в футбол, чувствовать себя лидером, любить и быть любимым. «Порту» мог это гарантировать и казался интересным вариантом. Клуб до последнего пытался подписать Левандовского, убеждал до последней минуты, но Роберт не был в этом заинтересован.

— А что с Италией? Говорили про «Милан» и «Ювентус».

— Я встречался с высокопоставленными представителями «Милана» и разговаривал с генеральным директором «Ювентуса» Дамьеном Комолли, потому что переход Роберта стал бы огромной сделкой для обоих клубов. Если говорить честно, Левандовски не был им доступен. Серия А больше не самая богатая лига в мире, там сейчас всё очень сложно, — сказал Захави в интервью Sportowe Fakty.