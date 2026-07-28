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Астон Вилла — Реал Сосьедад: результат матча 28 июля, счет 2:4, товарищеский матч

«Реал Сосьедад» переиграл «Астон Виллу» в контрольном матче с шестью голами
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Окончен товарищеский матч, в котором играли «Астон Вилла» (Бирмингем) и «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян). Победу со счётом 4:2 в этой игре одержала команда Ла Лиги.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 июля 2026, вторник. 21:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
2 : 4
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
1:0 Хеммингс – 14'     1:1 Солер – 22'     1:2 Оускарссон – 54'     2:2 Маджо – 56'     2:3 Каррера – 66'     2:4 Руперес – 88'    
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