«Реал Сосьедад» переиграл «Астон Виллу» в контрольном матче с шестью голами

Окончен товарищеский матч, в котором играли «Астон Вилла» (Бирмингем) и «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян). Победу со счётом 4:2 в этой игре одержала команда Ла Лиги.