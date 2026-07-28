«Реал Сосьедад» переиграл «Астон Виллу» в контрольном матче с шестью голами
Поделиться
Окончен товарищеский матч, в котором играли «Астон Вилла» (Бирмингем) и «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян). Победу со счётом 4:2 в этой игре одержала команда Ла Лиги.
Комментарии
- 28 июля 2026
-
23:48
-
23:41
-
23:38
-
23:36
-
23:33
-
23:27
-
23:26
-
23:21
-
23:18
-
23:07
-
23:06
-
23:00
-
22:57
-
22:56
-
22:49
-
22:47
-
22:43
-
22:40
-
22:32
-
22:25
-
22:16
-
22:14
-
22:00
-
21:59
-
21:56
-
21:51
-
21:47
-
21:33
-
21:33
-
21:30
-
21:30
-
21:25
-
21:20
-
21:14
-
21:10