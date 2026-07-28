Бориско обратился к болельщикам ЦСКА после перехода в московский клуб

Новоиспечённый вратарь ЦСКА Максим Бориско обратился к болельщикам красно-синих после перехода из «Балтики». В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Бориско в составе калининградской команды играл в матче с армейцами (2:1). Во вторник, 28 июля, ЦСКА объявил о переходе 26-летнего голкипера.

«На последней игре слышал поддержку и зов, чтобы я оказался здесь. Спасибо им большое за поддержку. Уже много поступает сообщений с поддержкой и пожеланиями удачи в карьере. Поэтому вам большое спасибо, и я надеюсь, я оправдаю ваши ожидания», — сказал Бориско пресс-службе ЦСКА в видео в соцсети VK.

Бориско подписал контракт с красно-синими на три года с возможностью продления на сезон. Футболист будет выступать за армейцев под 39-м игровым номером.

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