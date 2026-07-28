15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бориско обратился к болельщикам ЦСКА после перехода в московский клуб

Бориско обратился к болельщикам ЦСКА после перехода в московский клуб
Комментарии

Новоиспечённый вратарь ЦСКА Максим Бориско обратился к болельщикам красно-синих после перехода из «Балтики». В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Бориско в составе калининградской команды играл в матче с армейцами (2:1). Во вторник, 28 июля, ЦСКА объявил о переходе 26-летнего голкипера.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«На последней игре слышал поддержку и зов, чтобы я оказался здесь. Спасибо им большое за поддержку. Уже много поступает сообщений с поддержкой и пожеланиями удачи в карьере. Поэтому вам большое спасибо, и я надеюсь, я оправдаю ваши ожидания», — сказал Бориско пресс-службе ЦСКА в видео в соцсети VK.

Бориско подписал контракт с красно-синими на три года с возможностью продления на сезон. Футболист будет выступать за армейцев под 39-м игровым номером.

Материалы по теме
«Тут играет легенда вратарского цеха». Бориско высказался о переходе в ЦСКА и Акинфееве

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android