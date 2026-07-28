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Александр Бубнов оценил дебют Виктора Парады за «Спартак» в РПЛ

Александр Бубнов оценил дебют Виктора Парады за «Спартак» в РПЛ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о дебютной игре новичка красно-белых Виктора Парады в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге со столичной «Родиной» (3:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

«Ну, Парада старался. Видно, что активно подключается, грубых ошибок в обороне не допускал. Но это не тот соперник. Вот для него сейчас будет «Краснодар» и «Зенит» проверкой», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Испанец Парада вышел в стартовом составе команды и провёл на поле 63 минуты, не отметившись результативными действиями.

Ранее футболист выступал за «Алавес». В сезоне-2025/2026 Парада провёл 33 матча во всех турнирах за испанский клуб, в которых записал на свой счёт три результативные передачи.

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