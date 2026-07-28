Гюндоган: у «Баварии» не будет никаких проблем. Это серьёзный претендент на победу в ЛЧ

Полузащитник «Галатасарая» Илкай Гюндоган считает, что мюнхенская «Бавария» вновь без проблем станет чемпионом Германии и является серьёзным претендентом на победу в Лиге чемпионов.

«У «Баварии» не будет никаких проблем, она без проблем возьмёт Бундеслигу в этом сезоне. «Бавария» — лучшая команда в Германии. Честно говоря, с таким сочетанием тренера, игроков и руководства просто не вижу, как в «Баварии» могут произойти какие-либо серьёзные проблемы, которыми, например, могла бы воспользоваться дортмундская «Боруссия». Считаю «Баварию» очень, очень серьёзным претендентом на победу в Лиге чемпионов», — сказал Гюндоган в интервью Sky Sport Germany.