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Гюндоган: у «Баварии» не будет никаких проблем. Это серьёзный претендент на победу в ЛЧ

Гюндоган: у «Баварии» не будет никаких проблем. Это серьёзный претендент на победу в ЛЧ
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Полузащитник «Галатасарая» Илкай Гюндоган считает, что мюнхенская «Бавария» вновь без проблем станет чемпионом Германии и является серьёзным претендентом на победу в Лиге чемпионов.

«У «Баварии» не будет никаких проблем, она без проблем возьмёт Бундеслигу в этом сезоне. «Бавария» — лучшая команда в Германии. Честно говоря, с таким сочетанием тренера, игроков и руководства просто не вижу, как в «Баварии» могут произойти какие-либо серьёзные проблемы, которыми, например, могла бы воспользоваться дортмундская «Боруссия». Считаю «Баварию» очень, очень серьёзным претендентом на победу в Лиге чемпионов», — сказал Гюндоган в интервью Sky Sport Germany.

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