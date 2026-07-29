Барко запросил зарплату в $ 4 млн, чтобы перейти из «Спартака» в «Ривер Плейт» — Пантич

Потенциальное возвращение полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в «Ривер Плейт» осложняется требованием футболиста о зарплате. Аргентинец хочет зарабатывать $ 4 млн (€ 3,5 млн) в год. По этой причине переговоры команды из Буэнос-Айреса с 27-летним игроком приостановились. Об этом сообщает Info Gallardista со ссылкой на журналиста Ренцо Пантича на странице в социальной сети X.

Журналист Луис Карлос Ларго подтверждает, что проблема с возможным переходом Барко в «Ривер Плейт» связана с требованием полузащитника по зарплате. Подчёркивается, что футболист «Спартака» попросил годовой оклад, который сделал бы его самым высокооплачиваемым игроком команды, превзойдя чемпиона мира Николаса Отаменди. При этом Ларго не называет сумму, запрашиваемую Барко.

Барко играл за команду из Буэнос-Айреса с 2022 по 2024 год, когда перешёл в «Спартак». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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