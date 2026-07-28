«Арарат-Армения» уступил «Шэмрок Роверс», но вышел в третий квалификационный раунд ЛЧ

Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между клубами «Шэмрок Роверс» (Ирландия) и «Арарат-Армения» (Армения). Игра проходила на стадионе «Таллахт» (Дублин, Ирландия). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Шэмрок Роверс» Мэттью Хили на 12-й минуте. Форвард Аарон Грин удвоил преимущество хозяев на 37-й минуте. На 81-й минуте нападающий гостей Сандро Лима отыграл один мяч, установив окончательный счёт – 1:2.

В первом матче второго квалификационного раунда победу одержал «Арарат-Армения» со счётом 2:0. Таким образом, клуб из Еревана примет участие в третьем квалификационном раунде турнира, первые матчи которого пройдут 4-5 августа, а ответные – 11 августа. Затем состоится квалификационный раунд плей-офф.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».