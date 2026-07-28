15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мне всегда нравился Манчини». Фабрегас — о возвращении тренера в сборную Италии

«Мне всегда нравился Манчини». Фабрегас — о возвращении тренера в сборную Италии
Комментарии

Бывший полузащитник сборной Испании, а ныне главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас отреагировал на назначение Роберто Манчини на пост наставника национальной команды Италии.

«Мне всегда нравился Манчини, я даже следил за ним в «Манчестер Сити». Я несколько раз с ним разговаривал, он победитель, он требователен, а его команды играют в хороший футбол. Он показал, как это работает, победив на чемпионате Европы. Я очень рад за него», — приводит слова Фабрегаса Sky Sport Italia.

Отметим, что национальная команда Италии не попала на чемпионат мира — 2026, который прошёл этим летом на футбольных полях США, Мексики и Канады. Победителем турнира стала сборная Испании.

Материалы по теме
Зидан и Манчини возглавили сборные, умер тренер клуба Единой лиги. Главные события 28 июля
Зидан и Манчини возглавили сборные, умер тренер клуба Единой лиги. Главные события 28 июля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android