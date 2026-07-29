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Матвей Сафонов показал стильные фотографии с Усманом Дембеле и Хвичей Кварацхелией

Матвей Сафонов показал стильные фотографии с Усманом Дембеле и Хвичей Кварацхелией
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился новыми снимками, на которых он позирует с действующим обладателем «Золотого мяча» Усманом Дембеле и грузинским вингером Хвичей Кварацхелией. Все трое играют за французский клуб.

Фото: Личный архив Сафонова

Фото: Личный архив Сафонова

На фотографии с Кварацхелией Сафонов позирует вместе с женой Мариной и супругой Кварацхелии Ницой Тавадзе.

Официальную часть сезона «ПСЖ» начнёт матчем за Суперкубок УЕФА с «Астон Виллой» 13 августа, а 16 августа сыграет за Суперкубок Франции с «Лансом». 23 августа действующий чемпион страны начнёт защиту титула матчем с «Ренном» дома.

Сафонов играет за «ПСЖ» с 2024 года. С клубом российский вратарь выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Франции, две Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок ФИФА.

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