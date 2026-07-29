Лига чемпионов — 2026/2027 по футболу: результаты на 28 июля, календарь, таблица

Во вторник, 28 июля, прошли шесть ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов:

КуПС – «Сабах» – 0:2 (0:3 по сумме двух матчей);

«Линкольн» – «Мьельбю» – 0:0 (0:3 по сумме двух матчей);

«Динамо» Загреб – «Тун» – 3:2 (1:1 по сумме двух матчей);

«Целе» – «Эгнатия» – 2:2 (4:1 пен.) (5:5 по сумме двух матчей);

«Хартс» – «Штурм» – 0:2 (0:4 по сумме двух матчей);

«Шэмрок Роверс» – «Арарат-Армения» – 2:1 (2:3 по сумме двух матчей).

Победившие в указанных парах команды примут участие в третьем квалификационном раунде турнира, первые матчи которого пройдут 4-5 августа, а ответные – 11 августа. Затем состоится квалификационный раунд плей-офф.

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