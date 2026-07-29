«Штурм» с Худяковым в составе вышел в третий квалификационный раунд ЛЧ

Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между клубами «Хартс» (Шотландия) и «Штурм» (Австрия). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала австрийская команда, счёт в противостоянии по сумме двух матчей — 6:0 в пользу чёрно-белых. Встреча состоялась на стадионе «Тайнкасл Парк» (Эдинбург, Шотландия).

Симон Зайдль на 64-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд, на 68-й минуте Эмран Согло удвоил преимущество команды. В составе австрийской команды всухую отыграл российский голкипер Даниил Худяков.

В следующем раунде турнира «Штурм» встретится с победителем противостояния польского «Гурника» и турецкого «Фенербахче».