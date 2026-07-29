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Хартс — Штурм, результат матча 28 июля, счет 0:2, второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027

«Штурм» с Худяковым в составе вышел в третий квалификационный раунд ЛЧ
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Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между клубами «Хартс» (Шотландия) и «Штурм» (Австрия). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала австрийская команда, счёт в противостоянии по сумме двух матчей — 6:0 в пользу чёрно-белых. Встреча состоялась на стадионе «Тайнкасл Парк» (Эдинбург, Шотландия).

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
28 июля 2026, вторник. 21:45 МСК
Хартс
Эдинбург, Шотландия
Окончен
0 : 2
Штурм
Грац, Австрия
0:1 Зайдль – 64'     0:2 Согло – 68'    

Симон Зайдль на 64-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд, на 68-й минуте Эмран Согло удвоил преимущество команды. В составе австрийской команды всухую отыграл российский голкипер Даниил Худяков.

В следующем раунде турнира «Штурм» встретится с победителем противостояния польского «Гурника» и турецкого «Фенербахче».

Календарь квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Пары квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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