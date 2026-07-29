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«Конечно, переживал». Бориско ответил на вопрос о затянувшемся переходе в ЦСКА

«Конечно, переживал». Бориско ответил на вопрос о затянувшемся переходе в ЦСКА
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Вратарь ЦСКА Максим Бориско ответил, переживал ли он из-за затянувшегося перехода в московский клуб из «Балтики». В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги (24 июля) Бориско в составе калининградской команды играл в матче с армейцами (2:1). Во вторник, 28 июля, ЦСКА объявил о переходе 26-летнего голкипера.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

– Максим, как ты узнал об интересе ЦСКА и расскажи, как шли переговоры?
– Как открылось летнее трансферное окно, сразу начали общаться с моим агентом и узнавать о переходе.

– А почему так долго затянулось? Не переживал ли, что уже стартует сезон?
– Ну, конечно, переживал. Мы всё ещё думали, что я успею до первой игры перейти, но в итоге так получилось, что я ещё и сыграл против своего нового клуба

– А ты в последнем матче за «Балтику» уже понимал, что перейдёшь в ЦСКА? Что чувствовал внутри и как тебе игралось?
– Я спокойный человек, и все вокруг не спали, как мне сказали насчёт этого матча. Потому что все думали, как я смогу? А я спокойно спал, ещё и днём перед игрой поспал и сыграл эту игру, — сказал Бориско пресс-службе ЦСКА в видео в соцсети VK.

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