«Конечно, переживал». Бориско ответил на вопрос о затянувшемся переходе в ЦСКА

Вратарь ЦСКА Максим Бориско ответил, переживал ли он из-за затянувшегося перехода в московский клуб из «Балтики». В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги (24 июля) Бориско в составе калининградской команды играл в матче с армейцами (2:1). Во вторник, 28 июля, ЦСКА объявил о переходе 26-летнего голкипера.

– Максим, как ты узнал об интересе ЦСКА и расскажи, как шли переговоры?

– Как открылось летнее трансферное окно, сразу начали общаться с моим агентом и узнавать о переходе.

– А почему так долго затянулось? Не переживал ли, что уже стартует сезон?

– Ну, конечно, переживал. Мы всё ещё думали, что я успею до первой игры перейти, но в итоге так получилось, что я ещё и сыграл против своего нового клуба

– А ты в последнем матче за «Балтику» уже понимал, что перейдёшь в ЦСКА? Что чувствовал внутри и как тебе игралось?

– Я спокойный человек, и все вокруг не спали, как мне сказали насчёт этого матча. Потому что все думали, как я смогу? А я спокойно спал, ещё и днём перед игрой поспал и сыграл эту игру, — сказал Бориско пресс-службе ЦСКА в видео в соцсети VK.

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