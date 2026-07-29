Аршавин прокомментировал переход Бориско из «Балтики» в ЦСКА, упомянув Акинфеева

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин оценил трансфер голкипера Максима Бориско из «Балтики» в ЦСКА, упомянув вратаря красно-синих Игоря Акинфеева. Ранее армейский клуб объявил о подписании контракта с вратарём на три года с возможностью продления на сезон.

«Через одну‑две игры Бориско встанет в ворота ЦСКА. По большому счёту мы же привыкли, что у ЦСКА есть один вратарь — Игорь Акинфеев. Владислав Тороп подменял его только в Кубке России. Понятно, что последние два сезона уже и не только в Кубке. Однако глобально мы понимаем, что любой вратарь, который находился в системе ЦСКА, понимал, что-либо травма, либо дисквалификация позволит ему встать в ворота.

Думаю, что покупка Бориско это подготовка ЦСКА к тому, что следующим летом Игорь завершит карьеру. Я это вижу так», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

За «Балтику» Бориско провёл 110 матчей, 57 из которых отыграл «на ноль», что является вторым показателем в современной истории клуба.