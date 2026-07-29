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Стало известно, на какой срок из-за травмы выбыл полузащитник «Реала» Тьяго Питарч

Стало известно, на какой срок из-за травмы выбыл полузащитник «Реала» Тьяго Питарч
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Полузащитник «Реала» Тьяго Питарч из-за повреждения выбыл на срок от шести до восьми недель. Об этом сообщает AS.

У футболиста диагностирована травма медиальной коллатеральной связки левого колена, которую тот получил во время тренировки. Ранее сообщалось, что «сливочные» могли отдать футболиста в аренду для игровой практики, но теперь этот вопрос временно потерял актуальность. Этим летом хавбек в составе юношеской сборной Испании принял участие в чемпионате Европы U19, который проходил в Уэльсе.

Тьяго Питарч является воспитанником «Атлетико», «Хетафе» и «Реала». В системе «сливочных» игрок находится с 2023 года.

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