Бубнов сделал выбор между Мбаппе и Ямалем, назвав главного претендента на «Золотой мяч»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал выбор между форвардом сборной Франции и «Реала» Килианом Мбаппе и вингером национальной команды Испании и «Барселоны» Ламином Ямалем, назвав главного претендента на «Золотой мяч».

«Что касается «Золотого мяча», то Мбаппе по большому счёту заслужил, потому что он лучший бомбардир на чемпионате мира. Нельзя сказать, что он провалил какие-то игры. Полуфинал Испании они проиграли не из-за Мбаппе, а из-за Дешама, который выбрал неправильный состав, неправильную тактику. Но с учётом того, что чемпионами стали испанцы, я бы отдал Ямалю», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Золотой мяч» ежегодно присуждается лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Действующим обладателем награды является форвард «ПСЖ» Усман Дембеле.