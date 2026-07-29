Чемпион мира Ферран Торрес встретился с бойцом UFC Илией Топурией на Ибице

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Илия Топурия провёл выходные на Ибице в компании чемпиона мира по футболу Феррана Торреса. Испанский футболист опубликовал совместную фотографию в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Феррана Торреса

«Не всё же время говорить только о футболе. Но я не забываю, что мы — чемпионы мира!» — подписал серию снимков Торрес.

В минувшем сезоне Торрес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.