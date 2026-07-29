«Он был хорош». Хаби Алонсо — о дебюте 17‑летнего казахстанца Дастана Сатпаева за «Челси»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо поделился мнением об игре казахстанского нападающего Дастана Сатпаева в товарищеском матче с «Вестерн Сидней Уондерерс» (6:4). 17‑летний футболист отметился голом на шестой минуте. Этот матч стал дебютным для Сатпаева за лондонскую команду.

«Я знал Дастана ещё с прошлого года, когда он играл в Алма-Ате. Было видно, что это особенный футболист. Он представляет угрозу у чужих ворот. Очень хорошо действует рядом с нападающим и грамотно смещается с фланга в центр.

Для него это первый опыт в клубе после переезда из Алма-Аты. Он был хорош», — приводит слова Алонсо журналист Бобби Винсент на странице в социальной сети X.

Сатпаев был заменён на 63-й минуте встречи.

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