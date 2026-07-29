«Он был хорош». Хаби Алонсо — о дебюте 17‑летнего казахстанца Дастана Сатпаева за «Челси»
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Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо поделился мнением об игре казахстанского нападающего Дастана Сатпаева в товарищеском матче с «Вестерн Сидней Уондерерс» (6:4). 17‑летний футболист отметился голом на шестой минуте. Этот матч стал дебютным для Сатпаева за лондонскую команду.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 июля 2026, вторник. 12:45 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
6 : 4
Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней, Австралия
1:0 Сатпаев – 6' 1:1 Пантазопулос – 14' 1:2 Хэммонд – 32' 2:2 Эсугу – 38' 2:3 Сайклуна – 62' 3:3 Гиттенс – 66' 3:4 Луал – 78' 4:4 Педро – 80' 5:4 Педро – 85' 6:4 Педро – 89'
«Я знал Дастана ещё с прошлого года, когда он играл в Алма-Ате. Было видно, что это особенный футболист. Он представляет угрозу у чужих ворот. Очень хорошо действует рядом с нападающим и грамотно смещается с фланга в центр.
Для него это первый опыт в клубе после переезда из Алма-Аты. Он был хорош», — приводит слова Алонсо журналист Бобби Винсент на странице в социальной сети X.
Сатпаев был заменён на 63-й минуте встречи.
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