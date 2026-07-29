«Случилось всё немножко несвоевременно». Корнеев — о переходе Бориско из «Балтики» в ЦСКА

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев отреагировал на переход голкипера Максима Бориско из «Балтики» в ЦСКА.

«Это точно удар в спину [главному тренеру «Балтики»] Андрею Талалаеву. И как поздно это сделали. Сейчас «Балтика» должна искать вратаря. Говорят, что [голкипер «Зенита»] Евгений Латышонок придёт, это тоже сильный игрок. Но Бориско, наверное, хотел уйти, и это произошло, просто случилось всё немножко несвоевременно.

Для ЦСКА такой трансфер ожидался, особенно после травмы Игоря Акинфеева. Владислав Тороп сразу занервничал, как только вышел из зоны комфорта. Раньше для Торопа всё было понятно, а тут зашёл медведь в берлогу. Будет интересно наблюдать, как Тороп будет справляться с этой ситуацией», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».