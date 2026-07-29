Обамеянг раскрыл причину своего перехода в испанский «Депортиво»

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал переход в испанский «Депортиво».

«Когда поступило предложение, я сразу поговорил со своими агентами и семьёй. И сразу сказал: «Мы должны выслушать, что они хотят предложить». Ведь этот клуб я знаю с самого детства — ещё со времён, когда он играл в Лиге чемпионов. Поэтому видеть, что он снова вернулся в Примеру, — уже само по себе очень важно.

Я думаю, что возможность помочь этой команде — тоже очень важный момент для меня. Именно поэтому мне очень понравился проект. Когда мы пообщались и встретились, мне очень понравилось то, о чём мы говорили. Поэтому я сказал: «Хорошо, поехали». Для меня это действительно важный шаг.

Я всегда говорил, ещё до своего первого приезда, что моей мечтой было играть в Испании. Это была и цель, потому что я всегда обещал своим бабушке и дедушке, что однажды буду играть здесь.

И поэтому вернуться сюда во второй раз — это замечательно. Конечно, ещё и потому, что я снова близко к своей семье. Я также вспоминаю своих бабушку и дедушку, которые ушли из жизни совсем недавно. Но я очень счастлив и очень горжусь тем, что снова нахожусь здесь», — приводит слова Обамеянга beIN SPORTS.

Футболист подписал с бело-голубыми трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2028 года.

В 41 матче прошлого клубного сезона за «Марсель» 37-летний Обамеянг забил 14 голов и отдал 10 голевых передач.

По итогам прошлого сезона «Депортиво» вышел в Ла Лигу.