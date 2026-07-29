ФИФА выступила с заявлением на фоне того, что IFAB признал ошибку с удалением Эмболо на ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с заявлением на фоне скандального удаления нападающего сборной Швейцарии Брела Эмболо в матче 1/4 финала чемпионате мира 2026 года с Аргентиной (1:3 д. вр.). Эмболо был удалён за симуляцию во втором тайме встречи.

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) признал удаление ошибочным. В циркуляре организации отмечается, что при вынесении второго предупреждения VAR наделен полномочиями только для идентификации футболиста-нарушителя, пересмотр самого факта нарушения правилами не предусмотрен.

ФИФА выпустила ответное заявление на официальном сайте: «Интерпретация ФИФА термина «ошибочная идентификация» нарушителя последовательно применялась на протяжении всего чемпионата мира. Было два случая, когда игрока ошибочно признали совершившим нарушение, заслуживающее желтой карточки, и VAR рекомендовал арбитру исправить фактическую ошибку, вызванную симуляцией соперника. Сама симуляция не вызывает сомнений и не должна приводить к дисциплинарному наказанию соперника, которое впоследствии может повлечь дополнительные последствия — например, удаление за вторую желтую карточку или дисквалификацию за перебор предупреждений. Мы не считаем это ошибкой арбитра или VAR: принятые решения восстановили справедливость. Мы приняли к сведению комментарии IFAB в его циркуляре. На протяжении всего времени мы поддерживали с советом связь, и IFAB подтвердил, что такая трактовка допустима, была положительно воспринята и станет частью обсуждения изменений протокола VAR, о которых говорилось на последнем ежегодном общем собрании IFAB».

На 70-й минуте Эмболо упал после контакта с полузащитником аргентинцев Леандро Паредесом. Главный арбитр Жоау Пиньейру изначально вынес предупреждение игроку сборной Аргентины, однако после обращения к системе видеопомощи изменил решение и показал вторую жёлтую карточку Эмболо.