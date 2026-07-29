«Чем скорее уволят, тем лучше». Корнеев назвал разочарованием назначение Манчини в Италию

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера сборной Италии. Ранее стало известно, что Итальянская федерация футбола (FIGC) выбрала Манчини новым главным тренером сборной страны.

«Футбольный делец Манчини опять всплыл. Ничего, кроме разочарования, это не принесёт. С Манчини итальянцы на чемпионат мира не выйдут. Чем скорее его уволят, тем лучше для команды. Кандидатура Андреа Пирло тоже не была бесспорной, но он, по крайней мере, мог получить поддержку таких сильных руководителей, как Леонардо и Паоло Мальдини, которые ему доверяли», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее на должность главного тренера итальянской сборной претендовал Андреа Пирло. Вчера, 27 июля, он объявил, что не возглавит команду, несмотря на изначальные договорённости. Причиной стали сложности, связанные с сотрудничеством Пирло с российской букмекерской компанией.

Отметим, национальная команда Италии не попала на чемпионат мира — 2026, который прошёл этим летом на футбольных полях США, Мексики и Канады. Победителем турнира стала сборная Испании.