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«Мы начинаем формировать новую команду». Карло Анчелотти — о сборной Бразилии

«Мы начинаем формировать новую команду». Карло Анчелотти — о сборной Бразилии
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился мыслями о том, в каком направлении планирует двигаться команда в новом цикле.

«Мы начинаем формировать новую команду, будем внимательно следить за молодыми игроками и предоставлять им шанс проявить себя. Но при этом не собираемся отказываться от некоторых футболистов, которые были с нами на чемпионате мира и всё ещё способны принести много пользы национальной сборной», — приводит слова Анчелотти бразильская журналистка Раиса Симплисио в своих социальных сетях.

Итальянский тренер возглавляет бразильскую сборную с мая 2025 года. Два месяца назад Анчелотти продлил контракт с Бразильской футбольной конфедерацией (CBF) до 2030 года.

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