Рюдигер передумал уходить из сборной Германии после назначения Клоппа — СМИ

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер может пересмотреть своё решение завершить международную карьеру. Об этом сообщает Bayern&Germany.

По информации источника, сразу после поражения от Парагвая футболист сообщил партнёрам по команде в раздевалке, что намерен завершить выступления за национальную команду. Однако назначение Юргена Клоппа изменило ситуацию. Рюдигер дал понять, что заинтересован в продолжении карьеры в сборной и готов стать частью нового проекта под руководством именитого специалиста.

Сборная Германии закончила выступление на ЧМ-2026 в 1/16 финала, где уступила Парагваю (1:1, 3:4 пен.).

Последним местом работы Юргена Клоппа в роли главного тренера был «Ливерпуль». После этого он работал в структуре «Ред Булл» на руководящей должности. Срок соглашения специалиста с национальной командой будет рассчитан до 2030 года.