Плеттенберг раскрыл сумму, которую запросил «Лейпциг» у «Реала» за Диоманда

«Реал» Мадрид продвинулся в переговорах с «РБ Лейпциг» о переходе нападающего сборной Кот-д’Ивуара Яна Диоманда. Об этом сообщает журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети X.

По информации источника, немецкий клуб установил цену на 19-летнего форварда в размере € 120 млн без учёта ряда дополнительных бонусов. Отмечается, что предложение мадридского клуба составляло € 100 млн. Переговоры между сторонами продолжаются. Если ничего экстраординарного не произойдёт, то стороны обсудят детали сделки сегодня, 29 июля.

Утверждается, что сам игрок согласен на смену команды и намерен выступать за мадридцев.

Диоманд защищает цвета «Лейпцига» с 2025 года. В сезоне-2025/2026 он принял участие в 36 матчах, отметившись 13 забитыми мячами и десятью голевыми передачами. На чемпионате мира 2026 года сборная Кот-д’Ивуара завершила выступление в 1/16 финала, проиграв Норвегии (1:2). Нападающий провёл на турнире четыре встречи и сделал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 90 млн. Действующее соглашение с немецким клубом рассчитано ещё на четыре года.