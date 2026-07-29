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Хаби Алонсо высказался о победе «Челси» в товарищеском матче с «Вестерн Сидней Уондерерс»

Хаби Алонсо высказался о победе «Челси» в товарищеском матче с «Вестерн Сидней Уондерерс»
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Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прокомментировала победу в товарищеском матче с «Вестерн Сидней Уондерерс» (6:4).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 июля 2026, вторник. 12:45 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
6 : 4
Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней, Австралия
1:0 Сатпаев – 6'     1:1 Пантазопулос – 14'     1:2 Хэммонд – 32'     2:2 Эсугу – 38'     2:3 Сайклуна – 62'     3:3 Гиттенс – 66'     3:4 Луал – 78'     4:4 Педро – 80'     5:4 Педро – 85'     6:4 Педро – 89'    

«Были моменты, когда мы с трудом находили решения. Когда они прессинговали высоко, было трудно найти решение изнутри, чтобы по-другому понять, что происходит, и внести эти изменения в игру. Это будет происходить часто во всех матчах, и чем больше у нас будет ситуаций, когда мы испытываем трудности и находим решения, тем лучше мы будем.

Так что, я думаю, этот товарищеский матч будет полезен для будущего. Многие получили игровое время. Для молодых это хороший опыт — приехать в турне и получить игровую практику. В целом, получилась захватывающая игра для болельщиков», — приводит слова Алонсо ESPN.

1 августа «Челси» сыграет товарищеский матч с «Тоттенхэмом».

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