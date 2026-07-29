Хаби Алонсо высказался о победе «Челси» в товарищеском матче с «Вестерн Сидней Уондерерс»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прокомментировала победу в товарищеском матче с «Вестерн Сидней Уондерерс» (6:4).

«Были моменты, когда мы с трудом находили решения. Когда они прессинговали высоко, было трудно найти решение изнутри, чтобы по-другому понять, что происходит, и внести эти изменения в игру. Это будет происходить часто во всех матчах, и чем больше у нас будет ситуаций, когда мы испытываем трудности и находим решения, тем лучше мы будем.

Так что, я думаю, этот товарищеский матч будет полезен для будущего. Многие получили игровое время. Для молодых это хороший опыт — приехать в турне и получить игровую практику. В целом, получилась захватывающая игра для болельщиков», — приводит слова Алонсо ESPN.

1 августа «Челси» сыграет товарищеский матч с «Тоттенхэмом».