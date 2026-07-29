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Власти Мадрида закрыли стадион клуба Ла Лиги за две недели до начала сезона — AS

Власти Мадрида закрыли стадион клуба Ла Лиги за две недели до начала сезона — AS
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Власти Мадрида приостановили эксплуатацию стадиона «Вальекас», который является домашней ареной клуба «Райо Вальекано». Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, решение принято для проведения аварийных работ. В ходе инспекции на объекте были зафиксированы нарушения в работе систем противопожарной защиты, электропроводки и аварийного освещения. По предварительным оценкам, ремонт займёт от двух до шести месяцев.

Старт нового сезона чемпионата Испании по футболу намечен на 15 августа. Первый домашний матч «Райо Вальекано» состоится 20 августа. Встреча будет проведена на другой арене. В минувшем сезоне команда из Мадрида заняла восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, а также дошла до финала Лиги конференций УЕФА — первая еврокубковая медаль в истории клуба.

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