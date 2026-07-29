Смолов отреагировал на выход «БроукБойз» во 2-й тур Кубка России. Фёдор отметился ассистом

Экс-нападающий «Краснодара» и «Динамо» Фёдор Смолов поделился эмоциями после победы своей команды «Фанком Броук Бойз» в матче 1-го тура первого раунда Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/2027 с «БоМиК». Игра завершилась со счётом 2:1. Фёдор отметился результативной передачей.

— Всем спасибо, кто поддерживал, болел! Всех с победой! Было тяжеловато, хорошая команда на самом деле. Если честно, не ожидал. Но ребята — молодцы: поборолись и победили.

— Ты — единственный человек, забивавший «Реалу», «Барселоне» и сделал ассист в матче за кировскую команду.

— Да-да. Это я. (смеётся) Почти две голевые там, — сказал Смолов в видео, опубликованное в телеграм-канале BETBOOM.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1).