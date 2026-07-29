«Бешикташ» не намерен улучшать предложение для Салаха после остановки переговоров

Переговоры «Бешикташа» с египетским нападающим Мохамедом Салахом зашли в тупик после обсуждения финансовых условий. Директор «Бешикташа» Ондер Озер прокомментировал ситуацию.

«Мы связались с Салахом и провели с ним три встречи, не углубляясь в финансовую часть переговоров. До этого момента всё шло гладко. Однако после начала обсуждения финансовых вопросов тот позитивный ход переговоров, который был в первый день, начал замедляться. Появились требования, которые могли остановить как обмен информацией, так и финансовую сторону сделки. Я могу предположить, что такой уважаемый спортсмен, как Салах, не был в курсе этих требований.

У меня нет возможности просто сказать «да» или «нет». Предложение «Бешикташа», сделанное на условиях самого клуба, остаётся в силе. Если на него поступит ответ, его можно будет рассмотреть. Но «Бешикташа» не будет делать новое предложение. Они также сказали, что ведут переговоры с другим клубом; возможно, им удастся договориться там. Наше последнее предложение Салаху — это окончательное слово. Это предложение, которое не идёт на компромисс с клубной идентичностью «Бешикташа», — приводит слова Озера Fanatik.

Летом Салах покинул «Ливерпуль» и турецкий клуб заинтересовался его переходом, но договориться по контракту пока не удалось.