«Не было другого варианта». Аршавин отреагировал на назначение Зидана тренером Франции

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о смене главного тренера в сборной Франции. Ранее Федерация футбола Франции объявила о назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера национальной команды.

«Вся перестановка продумана заранее. Мы ещё до начала чемпионата мира слышали, что Дешам уйдёт, а Зидан будет на его месте. Всё делалось шаг за шагом. У Франции фантастическая команда. Думаю, что у них всё будет в порядке. Трудно сказать, в какой футбол будет играть команда при Зидане. Наверное, сам Зидан этого пока не знает. Как будто бы у французов просто не было другого варианта», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Контракт с 54-летним специалистом рассчитан на четыре года. Зидан сменил Дидье Дешама, который покинул пост после окончания чемпионата мира 2026 года, где французы заняли четвёртое место.