15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не было другого варианта». Аршавин отреагировал на назначение Зидана тренером Франции

«Не было другого варианта». Аршавин отреагировал на назначение Зидана тренером Франции
Комментарии

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о смене главного тренера в сборной Франции. Ранее Федерация футбола Франции объявила о назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера национальной команды.

«Вся перестановка продумана заранее. Мы ещё до начала чемпионата мира слышали, что Дешам уйдёт, а Зидан будет на его месте. Всё делалось шаг за шагом. У Франции фантастическая команда. Думаю, что у них всё будет в порядке. Трудно сказать, в какой футбол будет играть команда при Зидане. Наверное, сам Зидан этого пока не знает. Как будто бы у французов просто не было другого варианта», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Контракт с 54-летним специалистом рассчитан на четыре года. Зидан сменил Дидье Дешама, который покинул пост после окончания чемпионата мира 2026 года, где французы заняли четвёртое место.

Материалы по теме
Официально
Зинедин Зидан возглавил сборную Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android