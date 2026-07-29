Ловчев известной русской поговоркой объяснил переход Бориско из «Балтики» в ЦСКА

Ветеран «Спартака», прославленный экс-защитник сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев отреагировал на переход голкипера Максима Бориско из «Балтики» в ЦСКА.

— Зачем ему это? Уйдёт Акинфеев и «бац» — ты первый номер?

— Все стараются идти в более заметные команды. Всё-таки «Балтика» — не лидер нашего футбола, по большому счёту.

— Но он — один из лучших вратарей...

— И что?.. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

За «Балтику» Бориско провёл 110 матчей, 57 из которых отыграл «на ноль», что является вторым показателем в современной истории клуба. Максим подписал контракт с красно-синими на три года с возможностью продления на сезон.