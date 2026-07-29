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«Все думали: «Как я смогу?». А я спокойно спал». Бориско — о настрое перед матчем с ЦСКА

«Все думали: «Как я смогу?». А я спокойно спал». Бориско — о настрое перед матчем с ЦСКА
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Новоиспечённый вратарь ЦСКА Максим Бориско рассказал, с каким настроем играл последний матч за «Балтику» с армейцами (1:2) в рамках первого тура РПЛ.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«Я такой спокойный человек, и все вокруг не спали, как мне сказали, что из-за этого матча. Потому что все думали: «Как я смогу». А я спокойно спал, ещё и днём перед игрой поспал и сыграл эту игру», — сказал Бориско пресс-службе ЦСКА в видео в соцсети VK.

Во вторник, 28 июля, ЦСКА объявил о переходе 26-летнего голкипера. Бориско подписал контракт с красно-синими на три года с возможностью продления на сезон.

За «Балтику» Бориско провёл 110 матчей, 57 из которых отыграл «на ноль», что является вторым показателем в современной истории клуба.

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