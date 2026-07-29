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Максим Бориско рассказал, почему взял себе в ЦСКА 39-й номер

Максим Бориско рассказал, почему взял себе в ЦСКА 39-й номер
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Вратарь ЦСКА Максим Бориско поделился, почему выбрал номер 39 в новом клубе.

«Выбрал, потому что мой игровой номер прошлый был занят. Я выбрал, потому что Калининградский регион. Он для меня уже стал вторым домом», — сказал Бориско пресс-службе ЦСКА в видео в соцсети VK.

Во вторник, 28 июля, ЦСКА объявил о переходе 26-летнего голкипера. Бориско подписал контракт с красно-синими на три года с возможностью продления на сезон.

За «Балтику» вратарь провёл 110 матчей, 57 из которых отыграл «на ноль», что является вторым показателем в современной истории клуба.

В калининградский клуб Бориско перешёл летом 2019 года и отыграл семь сезонов. Вместе с ним клуб вернулся в Премьер-Лигу и стал победителем Первой лиги. Выступая за «Балтику», Бориско впервые в карьере получил вызов в сборную России.

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