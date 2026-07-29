Стала известна реакция «Рубина» на фоне конфликта с судейством после матча с «Краснодаром»

Появилась реакция казанского «Рубина» на слухи о конфликте клуба с судейством и лично с главным рефери встречи 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3) Артёмом Чистяковым. Напомним, на 18‑й минуте судья Чистяков после просмотра VAR показал красную карточку защитнику казанского клуба Илье Рожкову за удар локтем нападающего «быков» Хуана Боселли. Уходя с поля, игрок «Рубина» в нецензурной форме высказался об арбитре. Защитник был приглашён на заседание КДК РФС.

«После инцидента, который отражен в протоколе судьи, перед арбитром Артёмом Чистяковым были принесены извинения и конфликтная ситуация была улажена. Никаких угроз, оскорблений и обвинений в коррупции в адрес судьи не звучало», — сообщает пресс-служба казанского клуба.

Как ранее сообщал журналист Иван Карпов, член правления «Рубина» Айрат Гатиятов извинился перед арбитром Артёмом Чистяковым, которого оскорбил в подтрибунном помещении. Судья извинения принял. В протоколе Чистяков записал: «Неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани». Отмечается, что теперь инцидент будет разбирать Комитет по этике РФС, а Гатиятов, скорее всего, получит штраф.