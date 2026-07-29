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Стала известна реакция «Рубина» на фоне конфликта с судейством после матча с «Краснодаром»

Стала известна реакция «Рубина» на фоне конфликта с судейством после матча с «Краснодаром»
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Появилась реакция казанского «Рубина» на слухи о конфликте клуба с судейством и лично с главным рефери встречи 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3) Артёмом Чистяковым. Напомним, на 18‑й минуте судья Чистяков после просмотра VAR показал красную карточку защитнику казанского клуба Илье Рожкову за удар локтем нападающего «быков» Хуана Боселли. Уходя с поля, игрок «Рубина» в нецензурной форме высказался об арбитре. Защитник был приглашён на заседание КДК РФС.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12'     1:1 Боселли – 45+6'     1:2 Кривцов – 53'     1:3 Кристиан – 90+4'    
Удаления: Рожков – 18' / нет

«После инцидента, который отражен в протоколе судьи, перед арбитром Артёмом Чистяковым были принесены извинения и конфликтная ситуация была улажена. Никаких угроз, оскорблений и обвинений в коррупции в адрес судьи не звучало», — сообщает пресс-служба казанского клуба.

Как ранее сообщал журналист Иван Карпов, член правления «Рубина» Айрат Гатиятов извинился перед арбитром Артёмом Чистяковым, которого оскорбил в подтрибунном помещении. Судья извинения принял. В протоколе Чистяков записал: «Неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани». Отмечается, что теперь инцидент будет разбирать Комитет по этике РФС, а Гатиятов, скорее всего, получит штраф.

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