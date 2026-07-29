«Он будет похож на то, что я делал в «Реале». Зидан — о новом стиле игры сборной Франции

Новый главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан рассказал в каком стиле будет играть команда под его руководством.

«Мой стиль игры вы скоро увидите. У нас будет возможность обсудить его на пресс-конференции в сентябре. Я немного объясню свои идеи. У нас будет время поговорить обо всём этом. Он будет похож на то, что я делал в «Реале». Сборная Франции — это продолжение моего пути.

Меня вдохновляет сама игра. Я был игроком позиции №10, и то, что меня всегда мотивировало, — это забивать голы, хотя, конечно, важен баланс всей команды. Я люблю игру. Я начинал во Франции, затем провёл 25 лет в Испании — вы понимаете, что это значит.

На поле я был лидером, а теперь, благодаря своему опыту, хочу быть лидером уже в качестве тренера. У нас есть всё необходимое: выдающиеся игроки и тренерский штаб, который будет сформирован. И моей задачей как лидера будет сделать так, чтобы эта команда продолжала побеждать», — приводит слова Зидана официальный сайт Федерации футбола Франции.

Во вторник, 28 июля, Федерация футбола Франции (FFF) объявила о подписании контракта с 54‑летним специалистом — соглашение действует до окончания чемпионата мира 2030 года.