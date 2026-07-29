Романо сообщил, что сделка по переходу чемпиона мира Мартинеса в «Ювентус» на грани срыва

«Ювентус» всё ещё намеревается приобрести вратаря «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, несмотря на сложности в переговорном процессе. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, на данный момент переход 33-летнего чемпиона мира полностью остановлен из-за высокой финансовой оценки со стороны английского клуба.

Мартинес выступает за бирмингемскую команду с сентября 2020 года. Его действующее рассчитано до 30 июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 12 млн. В сезоне-2025/2026 голкипер провёл 44 матча на клубном уровне, пропустил 49 мячей и сыграл «на ноль» в 14 встречах.