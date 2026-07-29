Зинедин Зидан объявил, кто будет работать с ним в тренерском штабе сборной Франции

Новый главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан рассказал, из кого будет состоять тренерский штаб команды.

«Мы представим всех в сентябре, но мой тренерский штаб уже сформирован. Практически это тот же состав, с которым я работал в «Реале», возможно, с двумя или тремя дополнениями.

Я человек, который ценит верность, и люди, с которыми я работал, также проявляли её. Мы продолжим этот путь вместе», — приводит слова Зидана официальный сайт Федерации футбола Франции.

Во вторник, 28 июля, Федерация футбола Франции (FFF) объявила о подписании контракта с 54‑летним специалистом — соглашение действует до окончания чемпионата мира 2030 года.