Флик принял решение о новом трансфере для «Барселоны» — Sport.es

«Барселона» продолжает поиски нового нападающего по требованию главного тренера команды Ханс-Дитера Флика перед стартом нового сезона Ла Лиги. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, спортивное руководство «Барселоны» продолжает работать над удовлетворением требований немецкого тренера. Отмечается, что аргентинский нападающий Хулиан Альварес из «Атлетико» остаётся главным кандидатом, но 20-летний француз Эли Крупи («Борнмут») также рассматривается в качестве варианта, если переход аргентинца не состоится.

На счету Альвареса 49 матчей, 20 голов и девять ассистов в минувшем клубном сезоне. На ЧМ-2026 аргентинец провёл все восемь матчей и забил один мяч. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 120 млн. Контракт игрока с мадридцами действует до лета 2030 года.

В прошедшем сезоне Эли Крупи провёл 35 матчей за «Борнмут», забив 13 голов. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 70 млн. Срок действия контракта футболиста с клубом рассчитан до лета 2030 года.