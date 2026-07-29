Зидан высказался о Мбаппе после назначения тренером сборной Франции

Новый главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан рассказал, когда состоится его первый диалог с лидером команды Килианом Мбаппе.

«Мы не общались с Килианом [Мбаппе]. Самое важное для него сейчас — восстановиться после сезона и чемпионата мира. У нас будет возможность поговорить об этом с ним и со всеми игроками совсем скоро — уже в сентябре», — приводит слова Зидана официальный сайт Федерации футбола Франции.

Во вторник, 28 июля, Федерация футбола Франции (FFF) объявила о подписании контракта с 54‑летним специалистом — соглашение действует до окончания чемпионата мира 2030 года.

Мбаппе провёл за сборную Франции 106 матчей во всех турнирах, в которых отметился 66 забитыми мячами. Футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года, прошедшего в США, Канаде и Мексике, забив 10 мячей.