«Играет в футбол низших лиг». Английский тренер — о новом наставнике «Ливерпуля» Ираоле

Бывший главный тренер «Эвертона», «Бёрнли» и «Ноттингем Форест» Шон Дайч высказался о стиле игры, который прививает командам новый наставник «Ливерпуля» Андони Ираола.

«Ирония в том, что он, по сути, играет в футбол низших лиг, но на высоком уровне. Они заставляют тебя постоянно разворачиваться туда-сюда и почти вынуждают сдаться. Высококачественная и высокоинтенсивная версия [футбола низших лиг]. И это большой комплимент. Я восхищался этим, потому что, когда он пытался ставить то, что обычно называют «испанским стилем», наш «Эвертон» их просто переехал. Он великолепный тренер, и видно было, как он подумал: «Это не сработает». В следующий раз, когда мы играли против них, они уже засыпали нас ударами, вынуждали терять ориентацию, заставляли фланговых защитников бежать назад к своим воротам, а центральные защитники думали, что не смогут перевести дух. Они выглядели совсем другой командой, и он отлично поработал», — приводит слова Дайча ESPN со ссылкой на подкаст The Good, The Bad and The Football.

Ираола возглавил «Ливерпуль» в летнее межсезонье. Под его руководством «Борнмут» в минувшем сезоне финишировал на шестом месте в АПЛ и квалифицировался в Лигу Европы.