Романо опубликовал инсайд на фоне слухов о борьбе «ПСЖ» с «Реалом» за подписание Диоманда

«Пари Сен-Жермен» не пытается сорвать сделку по переходу вингера «РБ Лейпциг» и сборной Кот-д’Ивуара Яна Диоманда. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, несмотря на сообщения во Франции, парижане считают дело закрытым ещё с вечера субботы, когда «Реал» включился в борьбу за игрока, а сам футболист согласовал условия контракта с испанцами. Отмечается, что все заинтересованные стороны знают, что Диоманд переходит в «Реал» Мадрид.

Диоманд защищает цвета «Лейпцига» с 2025 года. В сезоне-2025/2026 он принял участие в 36 матчах, отметившись 13 забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 90 млн. Действующее соглашение с немецким клубом рассчитано ещё на четыре года. На минувшем ЧМ Ян провёл четыре встречи и сделал один ассист.