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«Чемпионат мира – это не товар». Премьер Великобритании — о решении ФИФА о продаже прав ЧМ

«Чемпионат мира – это не товар». Премьер Великобритании — о решении ФИФА о продаже прав ЧМ
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Премьер-министр Великобритании Энди Бернем высказался о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира.

«Позвольте сказать об этом совершенно прямо. Футбол не принадлежит инвесторам. Он принадлежит людям, которые заполняют трибуны и каждую неделю, в любую погоду, под дождём или солнцем, стоят у кромки поля, поддерживая свои команды.

Чемпионат мира – это не товар. Это величайшее соревнование в мировом спорте, и он никогда никому не принадлежал настолько, чтобы его можно было продать. Называйте эту сделку как угодно, но стоит продать хоть часть – и вы предаете всё. Футбол принадлежит болельщикам. Так было всегда, и так будет всегда», – написал Бернем в соцсети.

Ранее экс-президент ФИФА Блаттер отреагировал на информацию о планах Инфантино продать долю в ЧМ.

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