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Президент Аргентины заявил, что США и Бразилия финансируют кампанию против сборной страны

Президент Аргентины заявил, что США и Бразилия финансируют кампанию против сборной страны
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Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что критика в адрес аргентинской сборной, обвинения её болельщиков в расизме и теории заговора о якобы тайной поддержке со стороны ФИФА – всё это часть скоординированной кампании.

По мнению президента Аргентины, эту кампанию финансировали Демократическая партия США, а также правительства Бразилии и Мексики.

«Это дело рук прогрессивных умов, которые не хотят, чтобы идеи свободы побеждали», –приводит слова Милея The Guardian.

Он особо подчеркнул, что наибольший вклад якобы внёс «бразильский режим» во главе с Луисом Инасио Лулой да Силвой.

Ранее президент AFA выступил с заявлением по поводу финала ЧМ-2026.

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