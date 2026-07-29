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Савиньо хочет перейти из «Манчестер Сити» в «Тоттенхэм» — Фабрицио Романо

Савиньо хочет перейти из «Манчестер Сити» в «Тоттенхэм» — Фабрицио Романо
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Лондонский «Тоттенхэм» заинтересован в приобретении вингера «Манчестер Сити» Савиньо, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, 22‑летний бразильский игрок хочет покинуть Манчестер, дал согласие на переход в лондонский клуб и сообщил об этом руководству «Сити». Переговоры между клубами идут с июня. Движущей силой этого трансфера является новый тренер лондонцев Роберто Де Дзерби, который рассматривает 22-летнего бразильца как идеальное дополнение к атакующей линии команды.

В минувшем сезоне Савиньо провёл 36 матчей за «Манчестер Сити», в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 35 млн.

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