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Германия хочет принять чемпионат мира по футболу в 2038 или 2042 году

Германия хочет принять чемпионат мира по футболу в 2038 или 2042 году
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Сразу после завершения чемпионата мира-2026 в Германиии выразили желание принять турнир в 2038 или 2042 году, об этом сообщает The Athletic.

С соответствующим заявлением выступил гендиректор «Айнтрахта» и член правления Немецкого футбольного союза Аксель Хельманн.

«Мы бы с удовольствием [приняли турнир], и у DFB, и у президента Немецкого футбольного союза Нойендорфа есть желание подать заявку на 2042 год, а может и на 2038-й. Все зависит от регламента ФИФА. В Германии есть инфраструктура – стадионы, мобильная и гостиничная инфраструктура. На каждом матче будут аншлаги. Это будет успех. Есть возможность для [подачи заявки] в 2038 году, но я совершенно уверен, что в 2042-м у нас есть очень хорошие шансы провести успешный турнир.

Ясно одно: в Германии есть всё, что необходимо для этого. Количество стадионов определенного размера, тренировочные площадки, которые нам нужны. Инфраструктура есть, но нам нужны более современные или обновлённые стадионы.

В 2006 году восприятие Германии как страны кардинально изменилось – на смену [утверждению, что] «немцы слишком серьезны» пришло: «Германия – великая страна с большим гостеприимством». Возможности на мировом рынке были бы огромными. Это была лучшая маркетинговая кампания, которую мы когда-либо проводили. Мы инвестировали в общественный транспорт, и это может быть полезно для всего общества в долгосрочной перспективе», – приводит слова Хельманна The Athletic.

Напомним, что следующий чемпионат мира, в 2030-м, пройдёт Испании, Португалии и Марокко, а также отдельные матчи примут Уругвай, Аргентина и Парагвай. ЧМ-2034 проведёт Саудовская Аравия.

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