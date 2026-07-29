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«Барса» запрашивала у «Лейпцига» информацию по Диоманду. Трансфер сорвался из-за цены

«Барса» запрашивала у «Лейпцига» информацию по Диоманду. Трансфер сорвался из-за цены
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«Барселона» отказалась подписывать нападающего «РБ Лейпциг» Яна Диоманда из-за высокой трансферной стоимости, об этом информирует Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб связывался с «РБ Лейпциг» по поводу форварда несколько месяцев назад, но немцы оценили игрока более чем в € 100 млн.

В итоге «Барселона» решила отказаться от кандидатуры футболиста сборной Кот-д′Ивуара, сделав выбор в пользу Энтони Гордона.

Диоманд защищает цвета «Лейпцига» с 2025 года. В сезоне-2025/2026 он принял участие в 36 матчах, отметившись 13 забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 90 млн. Действующее соглашение с немецкой командой рассчитано ещё на четыре года. На минувшем ЧМ Ян провёл четыре матча и сделал один ассист.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо опубликовал инсайд на фоне слухов о борьбе «ПСЖ» с «Реалом» за подписание Диоманда.

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