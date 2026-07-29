Журналист Агирре встретился с Роналду после победы над фанатом Месси в боксерском поединке

Испанский журналист и друг Криштиану Роналду Эду Агирре встретился с португальцем и его невестой Джорджиной Родригес.

На прошлой неделе Агирре победил в боксерском поединке коллегу из Аргентины Гастона Эдула, который болеет за Лионеля Месси. Они подрались в рамках La Velada del Año 6 – любительского боксерского шоу, организованного блогером Ибаем Льяносом на стадионе «Ла Картуха» в Севилье. Аргентинец Эдул вышел на ринг в футболке с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам». Во время выхода Агирре на экраны вывели видео, где он был запечатлён вместе с Роналду на одной из тренировок. Победу раздельным решением судей одержал испанский журналист.

После боя журналист забрался на канаты и вместе со зрителями повторил фирменное празднование Роналду – Siuuu.

На встречу с Криштиану и Джорджиной Агирре пришёл с чемпионским поясом, который получил за победу в поединке.

Эду Агирре и Криштиану Роналду Фото: соцсети Эду Агирре

Журналист опубликовал фотографии со встречи в соцсети, а Родригес оставила в комментариях фразу: «Кто упорствует, тот добивается своего!».