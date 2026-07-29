15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журналист Агирре встретился с Роналду после победы над фанатом Месси в боксерском поединке

Журналист Агирре встретился с Роналду после победы над фанатом Месси в боксерском поединке
Комментарии

Испанский журналист и друг Криштиану Роналду Эду Агирре встретился с португальцем и его невестой Джорджиной Родригес.

На прошлой неделе Агирре победил в боксерском поединке коллегу из Аргентины Гастона Эдула, который болеет за Лионеля Месси. Они подрались в рамках La Velada del Año 6 – любительского боксерского шоу, организованного блогером Ибаем Льяносом на стадионе «Ла Картуха» в Севилье. Аргентинец Эдул вышел на ринг в футболке с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам». Во время выхода Агирре на экраны вывели видео, где он был запечатлён вместе с Роналду на одной из тренировок. Победу раздельным решением судей одержал испанский журналист.

После боя журналист забрался на канаты и вместе со зрителями повторил фирменное празднование Роналду – Siuuu.

На встречу с Криштиану и Джорджиной Агирре пришёл с чемпионским поясом, который получил за победу в поединке.

Эду Агирре и Криштиану Роналду

Эду Агирре и Криштиану Роналду

Фото: соцсети Эду Агирре

Журналист опубликовал фотографии со встречи в соцсети, а Родригес оставила в комментариях фразу: «Кто упорствует, тот добивается своего!».

Материалы по теме
На чемпионском параде сборной Испании потроллили Криштиану Роналду. Видео
Истории
На чемпионском параде сборной Испании потроллили Криштиану Роналду. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android