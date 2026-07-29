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В Федерации футбола Франции раскрыли подробности назначения Зидана тренером сборной

В Федерации футбола Франции раскрыли подробности назначения Зидана тренером сборной
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Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло высказался о назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера национальной сборной.

«После того как Дидье Дешам в январе 2025 года объявил о своём желании не продолжать работу после чемпионата мира, я оказался в беспрецедентной ситуации. Уже в феврале 2025 года я встретился с Зинедином Зиданом. С тех пор мы виделись ещё несколько раз, чтобы постепенно подготовить его приход.

Наши переговоры стали результатом совпадения двух стремлений: желания Зинедина, который не скрывал, что одной из его мечт было возглавить сборную Франции, и желания Федерации футбола Франции пригласить человека, обладающего авторитетом, компетенцией и поддержкой наших болельщиков и французов, чтобы руководить одной из сильнейших национальных команд мира», — приводит слова Диалло официальный сайт Федерации футбола Франции.

Во вторник, 28 июля, Федерация футбола Франции (FFF) объявила о подписании контракта с 54‑летним специалистом — соглашение действует до окончания чемпионата мира 2030 года.

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